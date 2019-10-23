Экспертиза ФСБ установила, что бутылка, брошенная фигурантом «московского дела», не попала в полицейского

Выводы экспертов опубликовал адвокат «Правозащиты открытки» Сергей Бадамшин. Кроме того, юрист получил протокол об окончании следственных действий в отношении Самариддина Раджабова. На прошлой неделе ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции. По версии следствия, Раджабов во время акции бросил в силовика бутылку, «желая оказать на него психологическое воздействие». Младший лейтенант Линник подтвердил, что воспринял бутылку как угрозу.