МЧС возобновила активные поиски в районе прорыва дамбы в Красноярском крае

По последним данным без вести пропавшими числятся трое человек. 17 погибли.

Прорыв гидротехнического сооружения золотодобывающей артели произошел несколько дней назад. Потоки воды смыли два общежития, в которых находились рабочие. ПО данным следствия, дамба была возведена незаконно. В рамках возбужденного дела арестован директор компании и двое его подчиненных.