В США задержан экс-глава «Курортов Северного Кавказа» Ахмед Билалов

Как пишет газета The Miami Herald, это произошло в его доме во Флориде. О претензиях правоохранительных органов пока ничего неизвестно.

Билалов – экс-сенатор и бывший вице-президент Олимпийского комитета. Его компания отвечала за возведение комплекса для прыжков с трамплина на Играх в Сочи. Билалов лишился постов после того, как стройку раскритиковал посетивший ее Владимир Путин. На бывшего сенатора завели дело о злоупотреблении полномочиями. Он покинул Россию.