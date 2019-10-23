Президент Чили на фоне продолжающихся беспорядков в стране пообещал повысить пенсии и снизить тарифы

Себастьян Пиньера анонсировал ряд мер социальной поддержки, который передан на рассмотрение правительства. Власти также планируют повысить налоги для богатых граждан и снизить цены на лекарства. Обращение лидера страны транслировалось в твиттере.

Массовые протесты в Чили начались на прошлой неделе. Они были вызваны повышением цен на проезд в метро и не прекратились даже после отмены непопулярной меры. Сегодня антиправительственные акции продолжились.