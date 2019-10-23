Британское правительство ускоряет подготовку к выходу из Евросоюза без сделки

Кроме того, на время кабмин приостанавливает рассмотрение законопроекта о Брексите в парламенте. Об этом сказал премьер-министр Борис Джонсон на прошедшем накануне заседании Палаты общин.

Депутаты впервые за все время нахождения Джонсона во главе правительства одобрили его вариант сделки с Брюсселем, но отказались рассматривать соглашение в ускоренном режиме. Чтобы успеть осуществить Брексит к концу октября, как обещал Джонсон, на это парламенту отводилось всего три дня. Если теперь Евросоюз даст Великобритании очередную отсрочку, кабмин может провести досрочные выборы.