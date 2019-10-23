По данным источников газеты Financial Times, если это решение будет одобрено лидером страны Си Цзиньпином, к марту в специальном административном районе Китая назначат временного руководителя администрации. Главными претендентами на эту роль называют экс-главу Центробанка и бывшего главного министра гонконгского правительства.
В Гонконге уже многие месяцы не утихают массовые беспорядки, которые зачастую они выливаются в столкновения с полицией.
Власти КНР планируют отправить в отставку главу Гонконга
По данным источников газеты Financial Times, если это решение будет одобрено лидером страны Си Цзиньпином, к марту в специальном административном районе Китая назначат временного руководителя администрации. Главными претендентами на эту роль называют экс-главу Центробанка и бывшего главного министра гонконгского правительства.