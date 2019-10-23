Вице-председатель избиркома Боливии подал в отставку после выборов президента

В письме Антонио Костаса, опубликованном на сайте радиостанции «Эрболь» говорится, что весь избирательный процесс был дискредитирован «неуместным решением» палаты Высшего избирательного суда приостановить публикацию предварительного подсчета голосов. Результаты были оглашены спустя четыре часа после закрытия участков. На этом фоне в стране вспыхнули беспорядки. Избирком

Согласно последним данным избиркома, действующий глава Эво Моралес все же не набирает достаточное количество голосов для победы в первом туре.