Российское посольство запросило у Госдепа США разъяснения о порядке депортации Марии Бутиной

По словам главы дипмиссии, Анатолия Антонова, формальных препятствий для возвращения россиянки на родину нет. Срок ее заключения истекает в пятницу. Как правило, процесс высылки может занимать еще несколько дней.

Бутину арестовали прошлым летом по обвинению в участии в заговоре в пользу иностранного государства. Сама россиянка вину признала. Ее приговорили к полутора годам тюрьмы.