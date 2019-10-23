Белоруссия отреагирует на появление американских военных в Литве

Соответствующее поручение Совет безопасности получил от президента Александра Лукашенко. Госсекретарь Станислав Зась отметил, что на полигон в соседней республике, расположенный в нескольких километрах от границы уже прибыла бронетехника и контингент вооруженных сил США. Об этом сообщает агентство «БелТА». Ранее о своей обеспокоенности в связи с крупномасштабными учениями НАТО Defender Europe 2020 сказал и сам Лукашенко.
2019-10-23T04:05:00+03:00
2019-10-23T04:06:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 23 октября 2019
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