Белоруссия отреагирует на появление американских военных в Литве

Соответствующее поручение Совет безопасности получил от президента Александра Лукашенко. Госсекретарь Станислав Зась отметил, что на полигон в соседней республике, расположенный в нескольких километрах от границы уже прибыла бронетехника и контингент вооруженных сил США. Об этом сообщает агентство «БелТА». Ранее о своей обеспокоенности в связи с крупномасштабными учениями НАТО Defender Europe 2020 сказал и сам Лукашенко.