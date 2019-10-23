Курдские формирования покинули зону безопасности на северо-востоке Сирии

С таким утверждением выступил вице-президент США Майкл Пенс. Он отметил, что теперь есть все предпосылки для постоянного прекращения огня.

Ранее Вашингтон и Анкара договаривались о приостановке турецкой военной операции «Источник мира». Накануне вечером срок в рамках соглашения истек. В тоже время лидеры России и Турции фактически согласовали условия прекращения операции. Под контролем Анкары остается уже захваченная ею в ходе вторжения территория. Остальная часть будут патрулировать сирийские и российские вооруженные силы.