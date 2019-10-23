Телеканал «Спас» запускает новое реалити-шоу

Его участники будут месяц жить в Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер в качестве послушников. Это следует из анонса на сайте телеканала. Съемки шоу начнутся в следующем месяце. Потенциальным участникам предлагается отправить видео-заявку с рассказом о себе.

По данным госреестра юридических лиц «Спас» принадлежит «Финансово-хозяйственному управлению Русской православной церкви».