США призвали освободить американца Пола Уилана, или предоставить доказательства его вины

Соответствующую резолюцию одобрила Палата представителей. Кроме того, документ призывает президента и госсекретаря оказать давление на Россию, чтобы доиться справедливого судебного разбирательства по делу.

Уилана задержали в конце прошлого года по обвинению в шпионаже. На изъятой у иностранца флэшке якобы находились сведения, содержащие гостайну. Если вина Уилана будет доказана, ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.