Соответствующую резолюцию одобрила Палата представителей. Кроме того, документ призывает президента и госсекретаря оказать давление на Россию, чтобы доиться справедливого судебного разбирательства по делу.
Уилана задержали в конце прошлого года по обвинению в шпионаже. На изъятой у иностранца флэшке якобы находились сведения, содержащие гостайну. Если вина Уилана будет доказана, ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
США призвали освободить американца Пола Уилана, или предоставить доказательства его вины
Соответствующую резолюцию одобрила Палата представителей. Кроме того, документ призывает президента и госсекретаря оказать давление на Россию, чтобы доиться справедливого судебного разбирательства по делу.