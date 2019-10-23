Об этом сообщает ВВС со ссылкой на источник в канцелярии Бориса Джонсона. Речь идет о трехмесячной отсрочке, которую может получить Лондон после состоявшегося накануне заседания Палаты общин.
Депутаты предварительно одобрили соглашение, которое предложил британский премьер, однако отказались рассматривать его в сжатые сроки. Правительство отводило на этот вопрос всего три дня. После этого глава Евросовета Дональд Туск сказал, что будет рекомендовать лидерам ЕС согласиться на перенос Брексита на более поздний срок.
Британское правительство подтвердило намерение объявить досрочные выборы в случае, если Евросоюз перенесет Брескит
Об этом сообщает ВВС со ссылкой на источник в канцелярии Бориса Джонсона. Речь идет о трехмесячной отсрочке, которую может получить Лондон после состоявшегося накануне заседания Палаты общин.