Boeing рассчитывает в первой половине следующего года совершить пилотируемый полет к МКС

Об этом на международном конгрессе в Вашингтоне сказал представитель компании Джим Чилтон, отказавшийся, впрочем, назвать конкретные даты. В свою очередь астронавт Крис Фергюсон, который должен войти в экипаж аппарата Starliner, уточнил, что беспилотный старт к Международной космической станции запланирован на середину декабря.

Над запуском астронавтов на орбиту также работает другая американская компания SpaceX. Пока все экипажи на МКС доставляются на российских «Союзах».