В центре Киева прогремел взрыв

Два человека погибли. Об этом сообщает украинское издание «Страна». По предварительным данным, инцидент случился у входа в бар. Очевидцы утверждают, что там стояли двое мужчин, один из которых держал гранату. Он, якобы, недавно вернулся из зоны силовой операции в Донбассе. Взрывом была также ранена проходившая мимо женщина. Она доставлена в больницу. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.
2019-10-23T02:04:00+03:00
2019-10-23T02:08:40+03:00
https://echo.msk.ru/news/2524199-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:04, 23 октября 2019
Загрузка комментариев...