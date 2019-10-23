В центре Киева прогремел взрыв

Два человека погибли. Об этом сообщает украинское издание «Страна». По предварительным данным, инцидент случился у входа в бар. Очевидцы утверждают, что там стояли двое мужчин, один из которых держал гранату. Он, якобы, недавно вернулся из зоны силовой операции в Донбассе. Взрывом была также ранена проходившая мимо женщина. Она доставлена в больницу. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.