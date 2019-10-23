РАН попросила Минобрнауки пересмотреть правила контактов российских ученых с иностранцами

В постановлении, опубликованном вице-президентом академии наук Алексеем Хохловым, говорится, что «мелочная регламентация» общения специалистов из разных стран, контрпродуктивна и ведет к изоляции и стагнации российской науки.

В августе Минобрнауки ужесточило правила контактов ученых с их коллегами из-за границы. Теперь ведомство должно быть уведомлено о встрече за пять дней, а также иметь сканы паспортов иностранных специалистов.