США назвали предложение России о моратории на размещение РСМД «не заслуживающим внимания»

Постпред страны Роберт Вуд на конференции по разоружению отметил, что Москва развернула несколько дивизионов ракет средней и меньшей дальности, тогда как НАТО – ни одного. Его слова приводит РИА Новости.

Срок действия договора РСМД истек в начале августа. США и Россия взаимно обвиняли друг друга в нарушении пунктов соглашения.