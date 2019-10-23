Владимир Путин и Реджеп Эрдоган договорились о прекращении турецкой военной операции в Сирии

Об этом рассказал глава российского МИД Сергей Лавров. Лидеры двух стран сошлись на том, что под контролем Анкары останется лишь та часть территории, которую успели захватить военные с начала вторжения 9 октября. Остальную часть курдской автономии займут российские и сирийские вооруженные силы.

Анкара начинала операцию «Источник мира», намереваясь захватить приграничную территорию, занятую курдскими Отрядами самообороны длинной почти 500 и глубиной 30 километров.