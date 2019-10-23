Футболисты московского «Локомотива» проиграли итальянскому «Ювентусу» в гостевом мачте Лиги чемпионов

Встреча в Турине завершилась со счетом 2:1.

Российскому клубу не помогла даже солидная поддержка болельщиков. Фанаты команды совершили самый массовый выезд на матч еврокубка в истории клуба – на трибунах находилось более 1,5 тысяч россиян.

В следующем туре 6 ноября команды встретятся снова, но на этот раз на поле «Локомотива». Как отмечает ТАСС, за всю историю противостояния российские клубы пока ни разу не обыгрывали «Ювентус».