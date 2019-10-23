Встреча в Турине завершилась со счетом 2:1.
Российскому клубу не помогла даже солидная поддержка болельщиков. Фанаты команды совершили самый массовый выезд на матч еврокубка в истории клуба – на трибунах находилось более 1,5 тысяч россиян.
В следующем туре 6 ноября команды встретятся снова, но на этот раз на поле «Локомотива». Как отмечает ТАСС, за всю историю противостояния российские клубы пока ни разу не обыгрывали «Ювентус».
Футболисты московского «Локомотива» проиграли итальянскому «Ювентусу» в гостевом мачте Лиги чемпионов
Встреча в Турине завершилась со счетом 2:1.