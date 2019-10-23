О назначении Сангаджи Тарбаева на должность написал в инстаграме руководитель республики Бату Хасиков. Он назвал Тарбаева состоявшимся общественным деятелем и успешным предпринимателем, за плечами которого «много крупных реализованных проектов».
Ранее, как писал РБК, Хасиков собирался выдвинуть кандидатуру Тарбаева в сенаторы.
Бывший капитан команды КВН «Сборная РУДН» стал постпредом главы Калмыкии
О назначении Сангаджи Тарбаева на должность написал в инстаграме руководитель республики Бату Хасиков. Он назвал Тарбаева состоявшимся общественным деятелем и успешным предпринимателем, за плечами которого «много крупных реализованных проектов».