Бывший капитан команды КВН «Сборная РУДН» стал постпредом главы Калмыкии

О назначении Сангаджи Тарбаева на должность написал в инстаграме руководитель республики Бату Хасиков. Он назвал Тарбаева состоявшимся общественным деятелем и успешным предпринимателем, за плечами которого «много крупных реализованных проектов».

Ранее, как писал РБК, Хасиков собирался выдвинуть кандидатуру Тарбаева в сенаторы.