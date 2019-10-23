МВД отменило постановление о возбуждении уголовного дела против экс-губернатора Челябинской области

Как рассказал «Интерфаксу» адвокат Бориса Дубровского Рустам Курмаев, оно было прекращено как незаконное и необоснованное.

О деле в отношении бывшего чиновника стало известно на позапрошлой неделе. Дубровского якобы заподозрили в злоупотреблении полномочиями при распределении дорожных контрактов. Сам он назвал эту информацию «фейком» и сказал, что вопреки сообщениям прессы, не скрывается от преследования в Швейцарии.