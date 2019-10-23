В родовом селе Рауфа Арашукова задержали нескольких родственников бывшего сенатора

По словам источников РБК, обыски в ауле Хабез в Карачаево-Черкесии прошли в рамках расследования уголовных дел против Арашуковых. Экс-сенатора обвиняют в причастности к убийству двух человек и участии в преступной группировке. Его отцу вменяют хищения у «Газпрома» на сумму свыше 30 миллиардов рублей.
2019-10-23T01:04:00+03:00
2019-10-23T01:06:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:04, 23 октября 2019
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