В родовом селе Рауфа Арашукова задержали нескольких родственников бывшего сенатора

По словам источников РБК, обыски в ауле Хабез в Карачаево-Черкесии прошли в рамках расследования уголовных дел против Арашуковых. Экс-сенатора обвиняют в причастности к убийству двух человек и участии в преступной группировке. Его отцу вменяют хищения у «Газпрома» на сумму свыше 30 миллиардов рублей.