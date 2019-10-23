В Чили снова проходят многотысячные акции протеста

По данным радиостанции «Био-Био», манифестации начались сразу в нескольких районах столицы. Пока они в основном носят мирный характер. Демонстранты требуют изменения социальной и экономической политики, а также отмены чрезвычайного положения и отвода военных, которые были привлечены к обеспечению порядка в городах.

Массовые протесты в Чили начались на прошлой неделе. Они были вызваны повышением цен на проезд в метро и не прекратились даже после отмены непопулярной меры.