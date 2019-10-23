Британский парламент отказался в ускоренном режиме рассматривать билль о Брексите

При этом Палата общин дала предварительное одобрение сделке, подготовленной Лондоном и Брюсселем. Перед голосованием премьер Борис Джонсон сказал, что если законодатели откажутся рассматривать соглашение за три дня, он отзовет его и будет добиваться новых парламентский выборов. Уже после заседания глава кабмина выразил разочарования из-за решения депутатов и сказал, что поставит рассмотрение законопроекта на паузу, обсудив в это время со странами Евросоюза их намерения.