Британский парламент отказался в ускоренном режиме рассматривать билль о Брексите

При этом Палата общин дала предварительное одобрение сделке, подготовленной Лондоном и Брюсселем. Перед голосованием премьер Борис Джонсон сказал, что если законодатели откажутся рассматривать соглашение за три дня, он отзовет его и будет добиваться новых парламентский выборов. Уже после заседания глава кабмина выразил разочарования из-за решения депутатов и сказал, что поставит рассмотрение законопроекта на паузу, обсудив в это время со странами Евросоюза их намерения.
2019-10-23T01:04:00+03:00
2019-10-23T01:04:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:04, 23 октября 2019
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