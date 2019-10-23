Сегодня отмечается 17-я годовщина захвата заложников в Театральном центре на Дубровке

По официальным данным, в ходе теракта погибло 130 человек из числа заложников.

Российские руководители не любят отмечать даты, в которых они выглядели неприглядно, сказал в эфире «Эха Москвы» руководитель программы российская внутренняя политики и политические институты Московского центра Карнеги Андрей Колесников.

26 октября в Москве состоится памятная церемония на площади перед театральным центром. В ней примут участие пострадавшие и потерпевшие от терактов, представители общественных организаций, граждане Москвы и других городов.