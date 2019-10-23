В Ростовской области в перестрелке между местными жителями погибли пять человек, двое госпитализированы

По данным полиции, конфликт произошел в хуторе Чернозубов Орловского района из-за участков для выпаса скота. Как сообщает Baza, в перестрелке участвовали две семьи фермеров — ченцы Бациевы и грузины Дакишвили. Конфликт между ними длился уже несколько лет и дошел до уровня старейшин диаспор. Стороны договорились о «стрелке». На нее, по разным данным, приехали от девяти до 15 человек. Как рассказал источник ростовского издания DonDay, участники не смогли договориться, поэтому сначала пустили в ход палки и биты, а затем огнестрельное оружие. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.