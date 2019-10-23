Жалобу на продление домашнего ареста Сергею Фомину – одному из фигурантов т.н. «московского дела» рассмотрит Мосгорсуд

Жалобу на продление домашнего ареста Сергею Фомину – одному из фигурантов так называемого «московского дела» рассмотрит сегодня Мосгорсуд.

Следствие продолжает называть Сергея Фомина — 36летнего предпринимателя — участником массовых беспорядков на акции за честные выборы 27 июля в центре Москвы. Почти месяц он провёл в СИЗО, в начале сентября меру изменили на домашний арест. По версии следствия Фомин якобы был одним из активных участников массовых беспорядков и направлял действия других людей. Обвиняемый, в прошлом волонтёр штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь, всё отрицает. Никаких беспорядков в Москве не было, говорит Фомин. Он добровольно в начале августа пришёл в Следственный комитет и затем оказался под стражей. Примечательно, что о переводе Фомина под домашний арест Басманный суд в начале сентября попросил следователь. Фигурант так называемого «московского дела» просил заменить ему меру пресечения на подписку о невыезде. Басманный суд в конце сентября продлил Фомину домашний арест до начала следующего года. Решение сегодня обжалуют. Действия Фомина подпадают максимум под административную статью, говорит его адвокат.

ОТВОДКА:

Прокуратура также пыталась отобрать ребенка у друзей Фомина. По мнению надзорного ведомства, на июльской акции мужчина взял на руки маленького мальчика, чтобы пройти через оцепление. Фомин настаивал, что это был его племянник, это подтвердили и родители мальчика. Суд иск прокуратуры отклонил.