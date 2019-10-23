Палата общин британского парламента одобрила во втором чтении проект соглашения о Brexit

Однако отвергла предложение правительства об ускоренном трехдневном графике принятия документа, что могло позволить осуществить выход из ЕС в намеченный срок.

Премьер-министр Борис Джонсон приветствовал решение парламентариев предварительно поддержать сам билль, но раскритиковал их за нежелание завершить этот процесс быстро.

Он отметил, что страна «теперь столкнулась с дальнейшей неопределенностью». Джонсон подчеркнул, что позиция его кабинета не меняется, и он по-прежнему намерен добиваться Brexit не позднее 31 октября. Он также объявил о приостановке рассмотрения законопроекта для консультаций с Брюсселем.

Ранее Джонсон говорил, что если депутаты отвергнут ускоренный график, а Евросоюз решит дать Лондону отсрочку по Brexit, то он отзовет соглашение из парламента и вместо этого будет добиваться проведения выборов в самое ближайшее время.