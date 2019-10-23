Россия и Турция согласовали план прекращения операции Анкары на севере Сирии

Это следует из меморандума, подписанного лидерами стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Встреча между российским и турецким президентами длилась почти шесть часов. Принятые на ней решения Путин считает «судьбоносными». При этом он вместе с Эрдоганом не стал отвечать на вопросы журналистов и ограничился кратким заявлением. По меморандуму речь идет о продлении срока вывода курдских формирований из приграничных районов Сирии на 150 часов – это чуть более шести суток. Также Путин и Эрдоган, согласно меморандуму, договорились установить совместное патрулирование районов, прилегающих к сирийско-турецкой границе, но за пределами зоны операции Анкары. Документ предполагает, что курдские формирования должны отойти на 30 км от границы – это Турция называет созданием «зоной безопасности». При этом нынешний статус-кво в районе операции «Источник мира» будет сохранен. Это, как предполагается, будет означать, что турецкие войска останутся только на той территории, которую они успели занять с начала военных действий. Глава российского МИДа Сергей Лавров выразил мнение, что этот план фактически завершает операцию Анкары на севере Сирии. По его словам, теперь все зависит от того, насколько договоренности будут выполняться.

Ранее Турция и США договорились о пятидневном сроке вывода курдских формирований, которые Анкара считает террористическими, из зоны операции на севере Сирии. Этот срок истек накануне.