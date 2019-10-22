РАН призвала Минобрнауки пересмотреть приказ, ограничивающий контакты с иностранными гражданами в научных институтах

Российская академия наук призвала Минобрнауки пересмотреть приказ, ограничивающий контакты с иностранными гражданами в научных институтах и университетах. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель Научно-издательского совета РАН Алексей Хохлов.

«Мы выражаем недоумение и протест приказом министерства образования и науки, который был обнародован еще летом, о регламенте приема иностранных граждан в научных институтах и университетах. Там совершенно нелепые правила, типа того, что принимать нужно только в специально оборудованных помещениях, по институту надо водить только в сопровождении специальных людей, и что даже есть ограничения на контакты с иностранными гражданами в нерабочее время и вне территории института», — сказал он.

А.Хохлов добавил, что в РАН обеспокоены тем, что с недавнего времени некоторые ВУЗы стали выпускать аналогичные указы «в еще более жесткой формулировке». По словам А.Хохлова, это может навредить развитию отечественной науки.

«В постановлении РАН говорится о том, что этот приказ абсолютно неприемлем, он противоречит по духу и указу президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года и основным целям национальных проектов «Образование» и «Наука». Мы считаем, что это приведет к деградации уже существующего уровня научной деятельности в большинстве научных организаций и ВУЗов. Мы обратились к министерству образования и науки с призывом пересмотреть принятые ими документы по этому вопросу», — заключил он.