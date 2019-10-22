Глеб Пьяных сообщил о своем задержании во время репортажа о вилле, которая предположительно принадлежит В.Кондратьеву

Журналист Глеб Пьяных сообщил о своем задержании во время съемки репортажа о вилле, которая предположительно принадлежит губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. Сначала его остановил ЧОП и поинтересовался, почему он проводит съемку без разрешения. От журналиста потребовали пройти на пост охраны, его машину заблокировали. Когда он стал снимать это на видео, его отпустили. Однако вскоре, по словам Пьяных, его остановила полиция, сообщив, что на него поступило заявление. Ему пришлось написать объяснительную, в которой он указал, что снимал репортаж о незаконном строительстве на землях сельхозназначения. По словам Пьяных, его отпустили спустя два часа.