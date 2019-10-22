Z Архив новостей новости
5 3 6 493
23:03, 22 октября 2019

В Карачаево-Черкесии в родовом селе обвиняемого в убийствах экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца прошли обыски

В Карачаево-Черкесии в родовом селе обвиняемого в убийствах экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля прошли обыски. Задержаны несколько человек, — сообщает РБК со ссылкой на адвоката обвиняемых Владимира Постанюка. По его словам, в числе задержанных троюродный племянник Рауля. Он не имел никакого отношения к «Газпрому». Юрист выразил мнение, что следственные действия проводятся с целью давления на ту часть семьи, которая еще не покинула республику.
Между тем, РИА Новости со ссылкой на источники сообщает, что задержанные были участниками хищения газа на 30 миллиардов рублей. Завтра будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 21 октября Поздравить…

5 216 6 5914 21.10
Kопросы, день рождения, эхо москвы, праздники, события
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Праздник обретения и сравнения Сегодня евреи отмечают Симхат-Тора, в буквальном переводе – «Радость Торы» — праздник завершения годового цикла чтения Книги. Это единственный еврейский религиозный праздник, традицию отмечания которого ввели русские евреи…

5 188 6 8961 20.10
Kпраздники, общество, мнения
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ «Этот суд – показуха» «Этот суд – показуха» Интервью матери израильтянки, приговоренной к 7,5 годам за контрабанду гашиша…

5 176 6 17299 16.10
8читать ;смотреть
Kизраиль, сша, наркотики, политика, мнения
Блоги

Артемий Троицкий работник субкультуры

+ Что я думаю про последние действия Зеленского Что я думаю про последние действия Зеленского Украине нужны две вещи. 1. Мир. Чтобы не было войны. 2. Чтобы не было России. Чтобы Россия отвяла. Никакого вмешательства России в украинские дела…

5 200 6 19965 21.10
Kукраина, зеленский, политика, общество, видео, мнения
Блоги

Кусок эфира

Кирилл Мартынов: Трудно осуждать Айдара Губайдулина И в этой ситуации ты уже посидел в тюрьме, ты уже все понюхал, все понимаешь про это. Ты видел, что закон тебя вообще не защищает…

5 55 6 7889 18.10
Блоги

Андрей Пионтковский публицист, политолог

Перемирие Ночь с 14 на 15 октября была решающей для судьбы и украинского государства, и лично президента Зеленского…

5 466 6 67983 18.10
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Многие в России готовы сменить были бы Путина бы, если бы Запад прекратил гибридную войну против России. Во время войны главнокомандующих не меняют…

5 72 6 10551 21.10
#слушать 33:30 8читать ;смотреть $скачать 7.7 МБ
Блоги

На Лубянке у здания ФСБ проходят пикеты, приуроченные к годовщине арестов по делу «Сети» Напомним, одиннадцать человек в Пензе и Петербурге обвиняют в участии в террористическом сообществе…

5 38 6 5890 19.10
Kобщество, фото, протесты, суды, фсб, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Михаил Федотов. Человек на своем месте Михаил Федотов. Человек на своем месте Известие о том, что Михаил Александрович Федотов, советник президента и глава президентского Совета по правам человека, может уйти в отставку, потому что ему уже исполнилось 70 лет, очень взбудоражило общество…

5 64 6 9859 20.10
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, власть, чиновники, события
Новости

Почти половине российских семей доходов хватает только на еду и одежду, — сообщает Росстат Самая высокая доля таких домохозяйств в Ингушетии, Чувашии, Ненецком автономном округе и Краснодарском крае. Скорее всего, в будущем таких семей станет еще больше, — считает финансист Андрей Мовчан

5 46 6 7209
Блоги

Ким Чен Ын верхом на коне поднялся на священную гору Пэктусан Также лидер Северной Кореи посетил специальную туристическую зону, строящуюся у подножия горы…

5 82 6 13860 16.10
Kкндр, фото, власть, политика, события
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

Кому нужна такая ООН? Венесуэла добилась в ООН того, что считалось невозможным: места в Совете по правам человека, и это несмотря на сокрушительный доклад, опубликованный Мишель Бачелет, Верховного комиссара ООН…

5 36 6 6287 18.10
Kполитика, оон, общество, венесуэла, мнения
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Полуправа получеловека Прежний состав и прежнего председателя разогнали не потому, что они как-то мешали Путину и реально могли на что-то повлиять. А просто потому, что надоели. Чего-то бурчали, гундели…

5 117 6 21050 17:31
Kполитика, общество, права, мнения
Блоги

Кусок эфира

Антон Красовский: Быть против этого государства – сейчас самый главный хайп Ты не можешь уже быть модным, если ты за государство, понимаете. То есть еще 7 лет назад можно было быть модным, будучи доверенным лицом Путина. А 2 года можно еще было говорить: «Ой, я – вне политики», и быть модным…

5 129 6 24873 17.10
Блоги

РФ больше не хочет признавать международную комиссию о гуманитарных нарушениях в войнах «С учетом этих обстоятельств дальнейшее признание компетенции комиссии не представляется целесообразным», — сказано в документе, поступившем в Госдуму…

5 109 6 21427 17.10
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Олег Дорман кинорежиссер

Люди свободы и несвободы Отношение к свободе фундаментально, то есть полностью определяет личное и общественное поведение человека и предшествует формированию его вкусов, идей, всего того, что сам человек считает мировоззрением и просто самим собой…

5 26 6 5074 17.10
Kобщество, свобода, политика, мнения

Популярное за неделю

Новости

Из Совета по правам человека исключили Екатерину Шульман, Павла Чикова и Илью Шаблинского Соответствующий указ был опубликован сегодня…

5 59 6 35993
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Просто на наших глазах удивительный культ зарождается. Вот обряд инициации — это, видимо, когда вшестером в броне бить лежащего на земле человека. Это же что-то меняет в человеке…

5 111 6 105937 19.10
#слушать 48:36 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Голосование

3171295
«Произведения искусства: подделки, кражи, вандализм».
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 6 6 4311 20.10
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Очередной путинский прорыв Ложь, сокрытие реальных масштабов бедствия, уход от ответственности реальных высокопоставленных виновников и отсутствие «работы над ошибками» — это вообще фирменный стиль путинского правления…

5 267 6 156656 19.10
Kкрасноярск, трагедии, власть, события
Блоги

Адские бабки Видеоблог о деньгах, пенсиях и налогах

+ Всем сдать валюту! Грядет дедолларизация ваших накоплений Всем сдать валюту! Грядет дедолларизация ваших накоплений Так будут или не будут введены отрицательные ставки по валютным депозитам? Что имеет в виду Центробанк, который обещает, что обычных людей это не коснется?...

5 90 6 111155 16.10
8читать ;смотреть
Kэкономика, общество, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8124922
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4234797

Сегодня в эфире