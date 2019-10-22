В Карачаево-Черкесии в родовом селе обвиняемого в убийствах экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца прошли обыски

В Карачаево-Черкесии в родовом селе обвиняемого в убийствах экс-сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля прошли обыски. Задержаны несколько человек, — сообщает РБК со ссылкой на адвоката обвиняемых Владимира Постанюка. По его словам, в числе задержанных троюродный племянник Рауля. Он не имел никакого отношения к «Газпрому». Юрист выразил мнение, что следственные действия проводятся с целью давления на ту часть семьи, которая еще не покинула республику.

Между тем, РИА Новости со ссылкой на источники сообщает, что задержанные были участниками хищения газа на 30 миллиардов рублей. Завтра будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения.