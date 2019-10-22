Правительство Великобритании ускоряет подготовку к выходу из ЕС без сделки с Брюсселем

Рассмотрение законопроекта о Brexit парламентом страны временно приостанавливается. Об этом заявил премьер-министр королевства Борис Джонсон после того, как Палата общин отказалась рассматривать внесенный правительством билль по ускоренной процедуре, т.е. за три дня, что могло позволить осуществить выход из ЕС в намеченный срок. Сам проект соглашения, предложенный главой правительства и согласованный с Евросоюзом, был одобрен.

Джонсон подчеркнул, что позиция его кабинета пока что не меняется, и он по-прежнему намерен добиваться Brexit не позднее 31 октября. Британский премьер пообещал лично заявить об этом европейским лидерам.