Россия и Турция договорились о совместных действиях по  урегулированию ситуации в северо-востоке Сирии

По итогам переговоров в Сочи президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, которые продолжались более 6 часов, был подписан совместный меморандум. Согласно документу, завтра в полдень российская военная полиция и сирийские военные вводятся в районы, граничащие с зоной турецкой операции в Сирии. Курдским формированиям дается 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону от границы с Турцией, после чего военные России и Турции приступят к совместному патрулированию.

Москва и Анкара также договорились содействовать безопасному и добровольному возвращению беженцев в Сирию, продолжить совместную борьбу с терроризмом во всех его формах и противостоять сепаратизму в Сирии.

Военная операция Турции в Сирии не должна пойти на пользу террористам, сказал по окончании переговоров президент Владимир Путин. По оценке российского лидера, его переговоры с президентом Турции позволили выйти на «очень важные, если не судьбоносные» решения по сирийскому урегулированию.