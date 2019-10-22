Илон Маск отправил первый твит через сеть спутников для раздачи глобального интернета «Старлинк»

«Вау, сработало», — написал основатель SpaceX. «Старлинк» – это программа, в рамках которой SpaceX планирует отправить на околоземную орбиту 42 тысячи малогабаритных спутников. Они должны обеспечить раздачу высокоскоростного интернета по всему миру. Первые 60 аппаратов доставили на орбиту в мае этого года. Планируется, что уже в будущем году интернет «Старлинк» начнет работать на юге США.