МВД отменило постановление о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. Об этом сообщил «Интерфаксу» его адвокат Рустам Курмаев. По его словам, постановление отменено как незаконное и необоснованное.

Как сообщает Znak.com, изначально дело возбудил замначальника управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД. Кто именно отменил это решение, не уточняется.

О возбуждении уголовного дела стало известно 11 октября. Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев сообщил, что это связано с материалами проверки картельного сговора при дорожном строительстве в области. Следствие оценивало ущерб в 20 миллиардов рублей.