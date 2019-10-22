Британский парламент отказался обсуждать законопроект о Brexit по ускоренной программе, открыв путь к возможным досрочным выборам. Правительство намеревалось рассмотреть билль за три дня, чтобы страна успела покинуть Евросоюз в установленный срок — до 31 октября. Однако многие депутаты выступили против такой спешки. Впрочем, сам билль, частью которого является текст нового соглашения с ЕС, был сегодня одобрен. Премьер Борис Джонсон ранее предупредил, что, если законодатели отвергнут предложенный им график, в Палату общин может быть внесено предложение о проведении досрочных выборов. По информации Би-би-си, они могут состояться до конца года.