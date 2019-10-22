Дептранспорта: Рейд по проверке московских такси показал полное отсутствие контроля допуска водителей к ТС

Рейд по проверке московских такси показал полное отсутствие контроля агрегаторами за допуском водителей к транспортному средству. Об этом рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Дмитрий Пронин.

«В марте этого года мы проводили рейд такси совместно с ГИБДД. За время этого рейда было остановлено 100 000 машин такси. Этот рейд показал существенную проблему. Отсутствует контроль допуска водителей к транспортному средству и фактически агрегаторы такси не проверяют, кто находится за рулем. Выявлено девять человек, которые находятся в розыске, было составлено 50 тысяч административных материалов. Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения – 119 случаев. Управление легковым такси без водительского удостоверения 312 случаев.

Д.Пронин добавил, что, по итогам рейда, более пятидесяти процентов всех водителей составили иностранные граждане. Среди них – 30 процентов граждане Кыргызстана, 14 процентов – Таджикистан, 15 процентов – Узбекистан, 11 процентов – Азербайджан, 8 процентов – Армения и 1 процент – Грузия.

Замруководителя Дептранспорта подчеркнул, что, в основном, перечисленные группы водителей работают по своим национальным правам.