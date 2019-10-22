Суд в Киеве, по некоторым данным, снял подозрения в организации убийства Дениса Вороненкова с Владимира Тюрина

Суд в Киеве, по некоторым данным, снял подозрения в организации убийства Дениса Вороненкова с россиянина Владимира Тюрина. Он являлся бывшим гражданским мужем оперной певицы и вдовы экс-депутата Госдумы Марии Максаковой.

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство адвокатов Тюрина, которые просили отменить подозрение, предъявленное ему два года назад. Так утверждает интернет-издание «Украинские новости». По его данным, защита считает, что материалы претензий к россиянину, которого ряд СМИ называет «вором в законе», не соответствуют фактическим обстоятельствам убийства Вороненкова. Кроме того, адвокаты настаивали на наличии процессуальных нарушений. При этом отмечается, что подозрения с Тюрина были сняты еще в начале октября. В то же время агентство «Интерфакс» отмечает, что он все еще есть в базе данных украинского МВД как лицо, находящееся в розыске. Подозрение Тюрину в фактической организации убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова объявил тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко. Он утверждал, что у бывшего гражданского мужа вдовы убитого Марии Максаковой были как личные, так и политические мотивы. Кроме того, Луценко называл Тюрина «криминальным авторитетом, подконтрольным ФСБ».

Украинские власти официально пока не отреагировали на сообщения о снятии подозрений с Тюрина.