РАН потребовала от Минобрнауки пересмотреть принятые правила общения ученых общения с зарубежными коллегами

Российская академия наук потребовала от Минобрнауки пересмотреть принятые правила общения ученых общения с зарубежными коллегами. Академики отмечают, что они вредны для развития отечественной науки. Президиум РАН закончил оформление соответствующего постановления. Об этом «Эху Москвы» рассказал председатель научно-издательского совета РАН Алексей Хохлов.

Он напомнил, что проблема возникла еще летом, но с недавнего времени начали появляться аналогичные указы в еще более жесткой формулировке.

Ранее Минобрнауки направило в подведомственные организации приказ, в котором говорится, что российские ученые должны получать разрешение от руководства на встречу с иностранным коллегой, а после направлять отчет с указанием основной темы беседы и данных участников.