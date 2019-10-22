Глава МИДа России Сергей Лавров объявил о прекращении военной операции Турции на северо-востоке Сирии

Теперь, по его словам, всё будет зависеть от того, насколько будут выполняться договоренности, в том числе по отводу сил и средств курдских подразделений. Об этом министр заявил в Сочи по итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Они продолжались более 6-ти часов. Путин после этого заявил, что удалось выйти на судьбоносные решения. Подробностей он не уточнил, однако, как говорится в совместном меморандуме, Москва и Анкара с завтрашнего дня начнут совместное патрулирование турецко-сирийской границы. О том, как это будет происходить, рассказал на пресс-конференции Сергей Лавров.

Он добавил, что Россия и Турция также создадут совместный механизм мониторинга по соблюдению этого меморандума.