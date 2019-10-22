Дептранспорта: Создание цифрового профиля водителя такси увеличит безопасность на дорогах

Создание цифрового профиля водителя такси увеличит безопасность на дорогах. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Дмитрий Пронин.

«Мы планируем в первом квартале 2020 года сделать автоматизированную информационную систему, рабочее название которой – «Аналитика работы такси». Цель этой системы, прежде всего, создать цифровой профиль водителя такси. Это значит, что водитель такси должен зарегистрироваться на портале «Госуслуги» и внести свои персональные данные, дату рождения, паспортные данные, проживание, стаж, водительские права. Чтобы понимать, кто этот человек. После того, как мы обяжем всех агрегаторов такси подключать и передавать заказы только тем водителям такси, которые имеют цифровой профиль, тогда закончатся переработки, тогда водитель не сможет работать в двух агрегаторах – это очень серьезно повлияет на безопасность», — сказал он.

Д.Пронин подчеркнул, что с за последние два года количество аварий с участием такси увеличилось более чем в полтора раза.

«Если мы возьмем 2017 год, количество ДТП с такси было зафиксировано 436, а в 2019 их 733. Объяснение очень простое: продолжительность рабочего дня у 65 процентов водителей более 12 часов. 35 процентов водителей такси работают вообще без выходных», — заключил он.