Британские парламентарии этим вечером поддержали во втором чтении законопроект о брекзите

Это стало первой крупной победой премьера Бориса Джонсона в парламенте. Сегодня депутатам предстоит еще одно важное голосование. Они должны либо поддержать предложение главы правительства о принятии законопроекта в трехдневный срок, либо отказаться рассматривать его в таком порядке. Ранее Джонсон предупредил, что в случае отклонения его графика он снимет документ с рассмотрения вовсе, а это угрожает выходом Великобритании из Евросоюза 31-го октября без сделки с Брюсселем.