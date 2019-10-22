Британские парламентарии этим вечером поддержали во втором чтении законопроект о брекзите

Это стало первой крупной победой премьера Бориса Джонсона в парламенте. Сегодня депутатам предстоит еще одно важное голосование. Они должны либо поддержать предложение главы правительства о принятии законопроекта в трехдневный срок, либо отказаться рассматривать его в таком порядке. Ранее Джонсон предупредил, что в случае отклонения его графика он снимет документ с рассмотрения вовсе, а это угрожает выходом Великобритании из Евросоюза 31-го октября без сделки с Брюсселем.
2019-10-22T21:31:00+03:00
2019-10-22T21:32:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 22 октября 2019
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