Правозащитники «Зоны права» обратились к новому главе СПЧ Валерию Фадееву с просьбой взять на контроль обращение 32-х участников акций протеста с жалобами на избиение силовиками. Об этом говорится в письме руководителя организации Сергея Петрякова, — сообщает РБК. Накануне Фадеев заявил «Интерфаксу» о намерении поставить вопрос перед правоохранительными органами о том, что подобные обращения не получают никакого ответа. При этом в интервью «Известиям» он отметил, что выступает против несанкционированных акций, считает их неуместными, тем более в Москве, и понимает реакцию властей на их проведение.