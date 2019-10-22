Правозащитники «Зоны права» обратились к новому главе СПЧ Валерию Фадееву с просьбой взять на контроль обращение 32-х участников акций протеста с жалобами на избиение силовиками. Об этом говорится в письме руководителя организации Сергея Петрякова, — сообщает РБК. Накануне Фадеев заявил «Интерфаксу» о намерении поставить вопрос перед правоохранительными органами о том, что подобные обращения не получают никакого ответа. При этом в интервью «Известиям» он отметил, что выступает против несанкционированных акций, считает их неуместными, тем более в Москве, и понимает реакцию властей на их проведение.
2019-10-22T21:31:00+03:00
2019-10-22T21:31:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 22 октября 2019
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