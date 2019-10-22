Подразделения российской военной полиции и сирийской погранслужбы должны выдвинуться к сирийско-турецкой границе

Подразделения российской военной полиции и сирийской погранслужбы завтра в полдень должны выдвинуться к сирийско-турецкой границе за пределами зоны турецкой операции «Источник мира». Они будут содействовать выводу курдских подразделений и их вооружения на 30 километров от границы. Об этом говорится в совместном меморандуме президентов России и Турции по итогам их переговоров в Сочи. Отмечается, что вывод должен завершиться в течение 150-ти часов. Затем начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину 10 километров от границы к западу и востоку от района операции «Источник мира».