Дептранспорта: После объединения «Яндекс» с «Uber» совокупная доля компании на рынке составляет 72,3%

После объединения «Яндекс» с «Uber» совокупная доля компании на рынке составляет 72,3 процента. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Дмитрий Пронин.

«После того как «Яндекс» объединился с «Uber», общая доля совокупно этой компании на рынке составляет 72,3 процента. На втором месте находится компания Ситимобил, доля сегодня составляет 16 процентов. На третьем месте находится давний агрегатор – это Gett такси, его доля на рынке Москвы составляет 5,7 процентов. На долю других приходится от одного до трех процентов. 85-90 процентов всех заказов приходится на онлайн», — сказал он.