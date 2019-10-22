80% россиян считает правоохранительную и судебную систему самыми коррумпированными сферами госуправления

Подавляющее число россиян (почти 80%) считает правоохранительную и судебную систему самыми коррумпированными сферами госуправления. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной. Он сослался на анонимный опрос, проведенный ведомством среди 38-ми тысяч граждан России из всех регионов страны. Участники опроса считают наиболее коррумпированными чиновников, которые вовлечены в управление государственной и муниципальной собственностью. На втором месте сотрудники правоохранительных органов, на третьем – служащие судов. Самой эффективной мерой борьбы с коррупцией большинство респондентов считает усиление контроля со стороны граждан за деятельностью должностных лиц.
2019-10-22T21:02:00+03:00
2019-10-22T21:03:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:02, 22 октября 2019
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