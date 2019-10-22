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21:00, 22 октября 2019

Сергей Лавров: Военная операция Турции на северо-востоке Сирии прекращается

Военная операция Турции на северо-востоке Сирии прекращается. Об этом заявил глава МИДа России Сергей Лавров по итогам переговоров в Сочи президентов России и Турции. Министр подчеркнул, что все будет зависеть от того, насколько будут выполняться договоренности, в том числе по отводу сил и средств курдских подразделений.

Российская военная полиция и сирийская погранслужба завтра в полдень должны выдвинуться к сирийско-турецкой границе для совместного патрулирования зоны безопасности. Об этом сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

По словам Эрдогана, обе страны не допустят сепаратистских проявлений на севере Сирии.



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