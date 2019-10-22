Дептранспорта: На сегодняшний день в Москве работает более 50 тысяч автомобилей такси

На сегодняшний день в Москве работает более 50 тысяч автомобилей такси. Об этом cообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» заместитель руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Дмитрий Пронин.

«На сегодняшний день в Москве, если быть точным, 50471 автомобиль желтого цвета, каждый сто сороковой автомобиль в Москве – автомобиль такси. Сегодня 67 процентов из этого количества – юридические лица, на них приходится 33 877 разрешений на такси. Индивидуальных предпринимателей – 33 процента, на них приходится 8388 разрешений. Все такси в Москве – это машины желтого цвета, и средний возраст автомобиля 2,7 года. За два года возраст такси снизился на один месяц, парк молодеет с каждым годом», — сказал он.

По сведениям Д.Пронина, среди марок автомобилей такси лидирует Hyundai Solaris (10 000 автомобилей), второе месте занимает Skoda Octavia (8310), на третьем месте Volkswagen Polo (6068 разрешений).