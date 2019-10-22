Путин: По итогам российско-турецкого саммита в Сочи удалось выйти на судьбоносные решения ситуации в Сирии

По итогам российско-турецкого саммита в Сочи удалось выйти на судьбоносные решения ситуации в Сирии, — об этом заявил по итогам переговоров с турецким коллегой президент России Владимир Путин. В чем заключаются эти решения, он не уточнил, пообещав, что позже они будут озвучены главами МИДов двух стран. Российский лидер отметил, что Реджеп Тайип Эрдоган объяснил ему задачи турецкой военной операции на северо-востоке Сирии. Это ликвидация отрядов народной самообороны и обеспечение возвращения сирийских беженцев. Путин отметил необходимость запустить широкий диалог между сирийским правительством и курдами, а также предостерег от того, чтобы действиями Турции не воспользовались террористы.

Эрдоган, в свою очередь, отметил, что Турция в рамках операции «Источник мира» не претендует на сирийские территории, аккуратно планирует все свои шаги. Он подчеркнул, что Анкара заинтересована в сохранении территориальной и политической целостности Сирии.